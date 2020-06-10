全球「同志驕傲月（Pride month）」總在每年6月舉行，今年新冠疫情未解，支持多元與包容（diversity & inclusion, D&I）價值觀的匯豐集團，直接展開線上慶祝活動，今（10）日全球近30個市場一同參與「24 Hours of Pride」活動，連續24個小時跨時區虛擬慶祝活動，匯豐台灣團隊以「HSBC Love Without Borders」為主題，邀請所有員工一同參與。

台灣的慶祝活動開場，由匯豐（台灣）商業銀行財富管理暨個人金融事業處負責人葉清玉主持。她指出，儘管當前全球仍因疫情而面臨許多挑戰，但24 Hours of Pride活動提供大家一個機會，以虛擬方式聚集在一起，「堅定展現我們對於D&I與LGBT+社群的支持，並鼓勵所有同仁一同成為D&I盟友。」

匯豐（台灣）商業銀行總經理陳志堅表示，匯豐推動D&I價值觀，造一個重視多元特點，包容更多想法的工作環境，不僅讓大家在工作中都能夠忠於自我，工作中產生的多元想法與觀察，也能提供客戶更好的產品與服務。

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