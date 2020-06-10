「綠蠵龜」常見於熱帶、亞熱帶海域，會在繁殖地及捕食區進行長途遷徙，期間可能遭到掠食者捕食，或是被塑膠袋、漁網纏住而死亡，使得綠蠵龜目前已被列為瀕臨滅絕物種。不過日前在澳洲昆士蘭大堡礁附近（Great Barrier Reef），竟聚集超過6萬隻綠蠵龜產卵，場面相當壯觀。
根據《CNN》報導，環境科學廳團隊（DES）多年來致力研究測量海龜群的方法，過去曾使用無毒漆在龜殼上畫一條白線紀錄，且可於數日後洗淨，但在天候不佳的情況下，容易出現視覺誤差，導致計算數量困難，因此在去年12月綠蠵龜築巢季時，團隊改動用無人空拍機，能更精準、安全計算數量。
全球上最大的綠蠵龜群出現在雷恩島海域，湛藍、清澈的海水中擠滿了密密麻麻的綠蠵龜，牠們都是準備要上岸產卵，沒想到在這段空拍影片中，竟有多達6萬4,000隻綠蠵龜，比傳統方法計算的數量高了1.73倍，讓DES團隊相當震驚，不過受到種種外在環境因素影響，孵化的狀況並不如預期。
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(中時電子報)
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