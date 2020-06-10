正當五角大樓致力開發人工智慧、定向能源武器等新技術時，保密相當重要，必須確保外國勢力沒有介入美國的高端武器開發。但是一份報告警告說，中國大陸的供應商可能已經滲透進高超音速武器研發項目。

防衛新聞(Defense News)報導，高超音速飛彈的速度至少是音速的5倍，預計在未來幾十年內，將成為美軍的精準打擊武器。然而，包括中國大陸與俄羅斯，都在進行類似武器的研發，顯然這兩方都會想辦法刺探美國的進度與成果。

大陸新聞節目出現的風洞模型，可能就是安裝在東風17的極超音速滑翔體。(圖/defenseworld)

資料分析公司Govini，分析美國高超音速武器供應鏈中的安全，7家一級供應商都表現良好，他們與中國大陸保持距離，保密工作很到位。

但是次承包商與下游供應商就難說了，三級供應商當中，具有中國大陸身分的零件與電子工作就佔到近10％的比例。雖然他們負責的不是關鍵技術，但是仍有相當的風險，或許大陸不會知悉技術，卻可能提供他們靈感與發展方向。

Govini公司的戰略分析師吉姆‧米特雷（Jim Mitre）解釋說：「這並不一定意味著中國大陸零件，最終會出現在高超音速武器當中。但是中方可能有機會利用參與美國武器供應鏈，來刺探高超音速技術的發展進度。」

五角大廈在過去兩年發表的一系列保防報告，引起了人們對國防工業供應鏈的擔憂，特別是在高級材料與飛彈設計知識方面。在某些情況下，許多關鍵材料的唯一供應商竟然來自中國大陸，這與他們掌握稀土元素有關，許多耐高溫的材料，需要有稀土元素的幫助。

五月份，五角大廈表示，將仔細調查高超音速工業發展，以了解下層供應商的脆弱性，這項研究正在進行中。

此外，五角大廈還認為，與中國大陸相比，美國在量子技術領域的投資明顯不足，五角大廈在2021財年，用於量子技術的相關研究計劃與開發，預算比上一年減少了近10％，而中國大陸則已經號稱研製出量子通訊與量子電腦。

(中時電子報)