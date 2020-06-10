國民黨標榜「團結革新、重返執政」，不過黨主席江啟臣憂慮出任裂解或分裂危機。（黃福其攝）

國民黨最近陸續有人出走、被勸另立「台灣國民黨」，加上高雄市長被罷免、議長辭世，黨內士氣低迷。黨主席江啟臣向黨內示警，「無法想像一件罷免案，就把國民黨打成這樣」；非常憂慮國民黨分裂或遭他黨裂解，民進黨一黨獨大、永久執政。江強調會儘速找出市長補選人選、6月底前提出改革方案，希望黨內千萬不能洩氣，一起找出新思維、丟棄舊包袱。

據悉，6日傍晚罷免揭曉後，江啟臣與近20位核心幹部、中常委召開內部會議，表達他的憂慮，並鼓勵大家不必保留地說出內心話，還直白地說「黨都走到這地步，再客氣也不會有未來。」他認為罷免票高達近94萬票，超乎黨內3次民調及預期，情形也如同總統大選「事先不知道會輸得這麼多、這麼慘」，顯示國民黨必須調整思維，否則很快就會淘汰。

江也認為，民進黨最大戰略目標就是裂解國民黨，一黨獨大、永久執政，因此鎖住國民黨的資源，加上民眾黨從國民黨「拉人」，或有同志因對黨失望而出走、分裂。他當黨主席，有責任提醒大家最嚴重的警訊及巨變，國民黨許多老舊的包袱實在太沈重，該拋就拋，大家再團結一起扛，否則「不要說我當年輕主席扛不起，相信比我年輕的人更沒人扛得起」。

當天氣氛凝重，江啟臣指民眾黨拉人，就是指北市府顧問林有志、民眾黨祕書長謝立功；兩人已在8日分別被國民黨撤銷、開除黨籍。

與會的革實院長羅智強則說，可預期國民黨遭裂解，目前黨氣勢弱、舞台小，有人無處發揮而離開是大勢所趨，謝立功即是一例。國民黨唯一要做的就是走出自己的路，讓離開者有朝一日主動歸隊。

對於王金平上周五主動告訴媒體，指辜寬敏勸他另立「台灣國民黨」。黨務高層說已問過王金平，王笑著表示：「那是辜寬敏說的，沒那回事！」但有黨內民代則指王金平可出來參選，證明實力，不要常拖泥帶水，欲拒還迎地消費國民黨及韓國瑜，真要離開就果決一點，像謝立功說走就走，反而讓人欣賞。

(中時 )