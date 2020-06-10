洪一中執教900勝與中信兄弟第20勝誰先達陣？今（10）日在台中洲際球場雙方你來我往，互有領先，最後黃衫軍靠著詹子賢在6局下的2分打點逆轉安打，以6比5擊退富邦悍將，率先拿下本季20勝，洪總的900勝還要再等等。

富邦悍將林益全1局上率先轟出3分炮，1局下中信兄弟老將周思齊立刻回敬2分彈，雙方開始互相超車。關鍵的6局下，黃衫軍滿壘時詹子賢適時敲出一、二壘間穿越安打，送回2分逆轉超前比數。接下來啟動牛棚，蔡齊哲、吳俊偉、李振昌各投1局均未失分，中信兄弟以6比5勝出。

勝投是中信兄弟先發洋投德保拉，個人3連勝，李振昌第6次救援成功，單場MVP是詹子賢；敗投則是富邦悍將後援投手王尉永，

據聯盟統計，扣除1998、1999為單一球季外，56個半季中，有41次由最快20勝的球隊拿下季冠軍，成功率7成32。雖然目前半季要打60場，20勝所佔比例下滑，但中信兄弟率先20勝對氣仍有鼓舞作用。

(中時 )