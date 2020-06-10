很多人對菸味十分敏感，一名網友就抱怨，自己剛搬到一個透天，裡頭隔成套房來分租，但他入住後發現，有住戶會在一樓抽菸，而菸味頻頻飄入他的房間，讓他睡不好，底下網友則分享了不少解決好方法，才讓原PO恍然大悟，「原來是要把煙味推出去」。

原PO在mobile01透露，他因為租金關係所以搬到一間要爬樓梯的透天，結果搬進來才發現，一樓的住戶每天都在公共區域抽菸，那個煙味直接飄上來三樓，讓他直呼根本是地獄，告訴房東也毫無效果，原本用擋門片，結果菸味竟然越來越重，甚至影響到他的睡眠與生活品質。

底下網友看到後提出了不少解決辦法，有網友就表示，「房間門縫少、有開窗習慣的話，裝個抽排兩用風扇，抽風時，門縫會保持在正壓，會把菸味推出去」、「味道會擴散，擋只是延遲擴散進來的速度，維持空氣流通可以減少氣味濃度」。

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(中時電子報)