雖有疫情衝擊，但根據經濟部最新統計，我2020年第1季製造業國內固定資產(不含土地)增購達3423億元，仍年增6.4％，延續自2018年第3季以來，連7季的正成長佳績。不過值得注意，此增幅卻是近5季最低，動能有減速趨勢。

企業固定資產投資，攸關我未來出口動能表現。對於能夠連7季正成長，經濟部統計處副處長王淑娟指稱：「這代表投資動能表現熱絡。」

能夠拉出連7紅，她指出兩個重要原因，一個是半導體加速先進製程布局，其次是台商回流助益。現在5G及高效能運算等新興應用科技持續拓展，讓半導體業者擴大資本支出。台商回流則是因應貿易戰，供應鏈重組重新投資新的生產基地。

以型態分，第1季占比8成5的機械及雜項設備增購年增8.7％，是成長來源。房屋及營建工程及交通及運輸設備各年減4.2％、15.6％，則是遞減。

從行業別看，電子零組件業投資增幅65％最亮眼，電腦電子、基本金屬、化學材料也都有雙位數增長。但是金屬製品業因離岸風電業者部分產線陸續完工投產，資本支出縮減，倒退近25％。

不過首季只成長6.4％，相較過去4季都有12％到41％兩位數表現，增速明顯變慢。王淑娟解釋，這是去年投資金額已高，比較基數偏高關係。也因此，展望未來，她認為在COVID-19(新冠肺炎)疫情重創全球經濟下，恐抑低企業投資意願，今年增幅恐將趨緩。

(中時 )