高雄市長韓國瑜被罷免後，韓粉也展開罷免行動，時代力量市議員黃捷因「自經區」事件翻白眼，成為第一個被韓粉鎖定罷免目標。在罷捷達標後，黃捷回應說，若真到第三階段投票，就交給鳳山選民做決定。
高雄罷捷臉書社團宣告重啟連署，設立2個罷免連署據點，目前連署第一階段已經達標。鳳山總部已收到逾1.2萬份連署書，距離目標3.3萬份還差2.1萬份。罷捷團體預計下周就要向中選會提出申請，鳳山民眾有信心，認為罷捷案可以達成目標。
黃捷表示：如果真要到第三階段投票，那就交給鳳山的選民做決定。她說，她也知道這個位置絕對不能戀棧，若真的覺得她做不好，她勢必要接受這樣的結果。
律師陳君瑋則在《行動法庭》節目中表示，高雄市長罷免是以原選區人數第四分之一，但市議員是大選區制，例如黃捷當初是以1萬多票當選，但要罷免她，是整個鳳山區需要7到8萬票，市議員大選區制選出複數議員，所以不容易罷免成功。
(中時電子報)
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