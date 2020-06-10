有民眾詢問好市多一款電蚊拍，問「好用嗎？」馬上被網友一致推爆。（摘自臉書：Costco好市多 商品經驗老實說）

炎炎夏日到來，在台灣，國人不僅要面對悶熱的天氣，更要煩惱蚊蟲增多的現象，面對趨蚊，除了防蚊液、蚊香外，在美式賣場好市多（Costco）內有款被民眾推爆的「電蚊拍」，網友稱既好用又美觀，絕對是夏日的「滅蟲神器」。

在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》有民眾詢問一款電蚊拍，問「好用嗎？」馬上被網友一致推爆，網友強調，這支電蚊拍電力強且不耗電，拿來電蚊子直接「粉身碎骨」，電蒼蠅也沒問題，更有網友嘗試電蜘蛛。不僅如此，網友指出外型也相當美觀，每次拿來殺蚊子就是「滿滿燒焦味」，相當療癒。

網友表示「超好用！救了我無數次！連很小的果蠅都拍的噠噠響」、「好用！直接放入購物車！不用遲疑！！」、「好用！這輩子第一次用電蚊拍，好用到傻眼」、「最喜歡啪超大聲」、「蚊子粉身碎骨，屍骨無存」、「好用，且蓄電力很足夠，充飽電用了一個月左右」、「超值，不會後悔的電蚊拍，聽到蚊蟲被電的剎那間，你就知道什麼叫做痛快的感覺」、「電一次暈，暈了後狂電！啪啪啪超爽！」

根句好市多線上購物平台，有3款電蚊拍，這款被推爆的電蚊拍是「Normi 輕量LED小文電蚊拍」，有白、粉2色可做選擇。

網友強調，這支電蚊拍電力強且不耗電，拿來電蚊子直接「粉身碎骨」。（摘自好市多線上購物）

(中時電子報)