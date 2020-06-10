金秀賢（右）攜手同門師妹徐睿知，睽違5年回歸小螢幕。（Netflix提供）

32歲韓國男神金秀賢去年7月退伍，除了在夯劇《德魯納酒店》、《愛的迫降》客串之外，首度擔任主演的復出新劇《雖然是精神病但沒關係》，攜手同門師妹徐睿知、百想藝術大獎新科男配角吳政世同台飆戲。10日舉行的新戲記者會，金秀賢許久沒在螢光幕前亮相宣傳，略顯緊張尷尬，談到睽違5年回歸小螢幕的心情，他笑笑地表示：「我自己也等了很久，因此充滿了緊張與期待。儘管我很晚才當兵，不過反而好好地休息，多了份輕鬆的感覺，連體力都變好了。儘管在演技的部分還有許多地方有待加強，但託當兵的福補充了很多不足的部分。」

金秀賢儘管當完兵，依舊是展現最強「童顏」，他逗趣保養祕訣原來是因為平常固定在吃維他命，更搞笑感謝工作人員幫他照片修圖得宜，才能保持著男神童顏。他在劇中大膽挑戰「黑化」角色，外表和善，內心卻暗黑無比，獨自扶養飾演自閉症哥哥的吳政世，生活壓力緊繃，甚至一度有共赴黃泉的念頭。一次意外中，碰上成人童話作家「高文英」徐睿知，擁有反社會人格的她，一語戳破金秀賢是個「偽善者」，讓金錯愕不已，2人之間展開療癒的浪漫緣分。

金秀賢笑稱，當初收到劇本時，看到編劇、導演和對手演員時，感覺就宛如吃「現成飯」一樣，千萬不能錯過這般陣容，因此欣然答應演出。他的復出之作備受關注，被問到對首集收視率的期待，他盯著導演朴信宇笑說：「要謹慎一點預測嗎？」下秒卻開出15％高收視，一下把標準拉高，他信心滿滿表示：「相信導演會做到的！」

吳政世依舊不改幽默個性，一開口就表示很抱歉由他飾演金秀賢劇中親哥哥拖累了顏值，2人一開始就要「稱兄道弟」雖然略顯尷尬，不過拍攝過程中並沒有感到不自在的地方，在拍攝現場也相處得相當開心。另外，被問到會用什麼花比喻自己時，徐睿智感性地表示，就像金秀賢在劇中宛如蒲公英般，生活唯一重心就是看著哥哥吳正世，她對金秀賢的心也是一樣，所以自己是女版的蒲公英。

此外，飾演看護的朴珪瑛才出道四年，直呼事前超級期待和只有在電視上看過的人合作，一場與徐睿知起爭執被抓頭髮的戲讓她前一晚壓力相當大，不過當正式上戲被抓頭髮時，徐看似抓很大力但其實一點都不痛，兩人彼此互相體諒，笑稱是最暖心的一場戲。該劇20日起每週六日晚間9點半在Netflix獨家與韓國同天上架。

(中時 )