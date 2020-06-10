國民黨革實院長羅智強今在臉書留言指出，再過兩天，行政院就要宣佈代理市長人選，而「暖男」陳其邁出任的呼聲最高。雖然對蘇貞昌喊話猶如螳臂擋車，但為了高雄好，有些話仍要講，希望不要派一個滿腦子想著補選的代理市長，畢竟做得爛，人民可沒有罷免代理市長的權利！

羅智強說，對歷經一年半到兩年選舉高度動員的高雄市來說，民眾需要一個會做事，將韓市長政續延續下去的市府。路平要不要繼續？淹水問題要不要解決？夏季豐收的果產要不要協助販售？都要！而韓市長的政績有目共睹。

他說，韓市長的離開，是民進黨「政治」上的勝利，而非韓國瑜「政績」的失敗。

羅智強強調，希望蘇貞昌派任代理市長時可以用良心想想，民進黨已經贏了罷免這仗，是時候與民休息，建設高雄。這三個月，我們拒絕一個黨意凌駕民意的代理市長？拒絕一個綁樁灑幣的代理市長？更不要一個滿腦子想著補選的代理市長，畢竟做得爛，人民可沒有罷免代理市長的權利！

羅智強酸說，螳螂的話說完，都是為了國家以及高雄好，蘇貞昌的反民主大車可以輾過來了！

(中時 )