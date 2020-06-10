炎熱的6月天，但仍擋不住波麗士與民眾的熱情，為慶祝警察節，金山警分局與新北市警察之友會金山辦事處、財團法人新北市金包里慈護宮，於本（9）日在金包里慈護宮前廣場，舉辦「慶祝109年警察節捐血活動」，同時歡慶分局成立30週年。上午由分局長陳永昌親率內、外勤主管與員警一同挽袖捐血，響應「捐血一袋、救人一命」的精神，展現警察人員關懷民眾及熱心公益之情操。

上午活動一開始，就有許多熱情民眾到場排隊，展現渴望為愛心捐血的決心，陸陸續續也吸引許多熱情民眾也前來參與。金山警分局身為主辦單位，當然愛心也不落人後，分局同仁紛紛踴躍主動挽起衣袖捐血，希望藉此拋磚引玉，展現熱心公益情操，讓大家共同為醫療用血盡一份心力。並號召警友會、義警、民防、義交、義刑、警察志工中隊等警察之友及協勤民力動員參與，陳分局長更以行動帶著兩位女兒熱情加入捐血行列。

分局長陳永昌表示，受新冠肺炎疫情衝擊影響，讓募集血液更加不易，但是熱血的民眾熱情不減。捐血可促進新陳代謝、讓體內鐵質保持平衡及檢查身體的健康狀況，且在助人為樂的同時，也使心靈得到慰藉。因此，特別感謝轄內金包里慈護宮、基隆地方檢察署、基隆市榮譽觀護人協進會、金山警友辦事處、自來水公司一區處萬里金山營運所等地方「熱血份子」的熱情協助與贊助贈品，使得本次捐血袋數共計募得高達181袋（4萬5250 C.C.）。

金包里慈護宮董事長游忠義特別感謝陳分局長號召金山警同仁及地方民力、機構團體響應這次活動，社會需要大家共同來關懷，也呼籲大家能繼續以愛心來凝聚熱血，秉持能助人即是一種福氣的理念，傳承生命動力，共譜祥和溫馨的社會風氣。

金山警分局亦在現場擺設攤位，派員宣導「反毒、反詐騙」、「兒童搭乘機車安全」、「不飆車、不競速、不改裝」及「酒駕罰很大」等觀念，固植民眾對於現在犯罪預防及交通安全的觀念，減少被害機會，更讓青少年朋友，不要因為一時的無知，遭有心人士利用，陷入了犯罪的環境。

(中時 )