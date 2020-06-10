樹林警分局樹林派出所林子齊、楊俊銘等2名員警於109年6月9日12時許擔服巡邏勤務，在新北市樹林區俊英街上見有一老翁蹲坐在路旁，員警趕忙上前詢問。

警方了解，該高齡84歲的林姓老翁今早自行搭公車出門，卻不小心下錯站，也說不清楚自己目的地為何，無奈之下才拖著緩慢的腳步走到樹林區俊英街附近，因年邁體力不支才蹲在路旁休息。

老翁年事已高無法表達自己的身分和住處，且略有失智情形，員警先將老翁護送至所內休息並提供溫開水給老翁飲用，耐心與老翁比手畫腳後得知，原來該名老翁本想外出購物，因不慎下錯車站後，身上又沒錢再搭車返家，員警細心檢查後，見其手腕上帶有愛心手鍊，經仔細確認身分及住處，終於聯繫上老翁兒子將他接回家。老翁的兒子表示，爸爸有輕微失智症狀，幸好得警方協助，父親才能平安返家，對於警方的熱心協助感謝不已。

樹林警分局特別提醒，台灣已漸漸走向高齡化社會，家中長者，應避免讓其單獨外出，平常應主動關心、多注意長者動向，亦可以協助長者攜帶愛心手環，讓警方協尋時能快速確認身分，返家團圓。

(中時 )