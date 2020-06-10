三峽警分局湖山派出所副所長劉宏旺及警員林育成、許益銘1日23時許接獲民眾報案，稱新北市鶯歌區大湖路上有一隻不良於行的狗狗，疑似走失一直跟著報案人移動，警方立即前往查看。

警方抵達現場後，因當時天色昏暗，決定先將狗狗帶返所「查明身分」，走失狗狗對陌生人有戒心，警方費了一番力氣才將其送上巡邏車，返所後，立即聯繫動保人員前來，許員見狗狗有些疲憊，怕狗狗肚子餓或口渴，立即去超商自掏腰包買了罐頭跟水細心地餵食，狗狗初到陌生環境有些怕生，許員耐心安撫並翻查狗狗項圈是否有飼主聯絡資訊，待動保人員前來後，仔細跟動保人員交接狗狗的情況。

隔日在「我是鶯歌人」臉書社團發現有民眾貼文找尋走失狗狗，經比對照片發現與昨日走失狗狗外型相似，立即致電給貼文民眾並告知狗狗去處，許員於6日早上再次致電民眾詢問是否有順利找回，該民眾表示已於2日當晚馬上將狗狗帶回家，非常感謝警方的熱心協助，讓她們一家團聚。

(中時 )