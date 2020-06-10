台灣獨立片商車庫娛樂於10日舉辦2020上半年度發表會，創辦人張心望宣布2020上半年發行107部電影，截至6月8日以全台票房2.36億台幣拿下今年上半年全台票房排名第一，領先UIP（2.29億元）、索尼（2.12億元）、華納（1.45億元）、迪士尼（1.17億元）等好萊塢片商，也是台灣有票房紀錄以來，第一個創下此紀錄的台灣本土片商。他透露：「從疫情開始後，我們還是不斷發片，美商八大的片子退掉，我們才有這個機會可以登上票房第一，而片海戰術、以量取勝是將票房衝高的原因之一。」

車庫娛樂也公佈加入「韓國國家發展基金」，共同參與以整個亞洲電影市場為投資標的的「泛亞太內容基金」，該單位只找一位國際夥伴，最後車庫能從各國脫穎而出，張心望猜測：「我覺得可能是因為我們有在韓國發行《我的冠軍女兒》的經驗，才有機會入選。」今年度率先參與的2部國片為麻吉砥加電影公司製作的《壽司店傳奇》，以及由良人行影業製作，陳柏霖、陳意涵、陳以文主演的動作劇情喜劇《時失兩公里》。

「泛亞太內容基金」是一個首期總金額350億韓幣（約8億台幣）、為期8年的滾動式常青基金，除投資韓國本土影視外也會投資亞太地區具有潛力的電影，基金的成員除了車庫娛樂外，還有以韓國政府為首的「韓國國家發展基金」、韓國第二大連鎖影城「MEGABOX」、製作《天空之城》《經常請吃飯的漂亮姐姐》等多部熱門韓劇韓影的「JContentree」、《軍艦島》的韓國特效公司「Wysiwyg Studios」、製作電影《寄生上流》、《白頭山：半島浩劫》、電視《機智醫生生活》的韓國影視龍頭的「CJ E＆M」。張心望表示：「從踏入電影界的第一天起，我們最大的心願就是希望能為台灣製作出世界級的商業電影。參與韓國的內容基金，就是希望能引進韓國的電影技術、資源以及制度經驗，來加速這個夢想的實現，期待能催生出一部屬於台灣的『屍速列車』。」

成為韓國內容基金的成員讓車庫娛樂有了許多參與韓國影視製作的機會，並掌握許多韓國影視相關資源，更見識到韓國產業的專業及成熟，這也開啟了車庫娛樂下一步的國片製作計劃，即將從2020年開始啟動一系列國片投資及製作的計畫，並將援引韓國資金及技術投注國片製作，預計將在3年內達到每年投資或製作5至6部台灣影視作品的目標。

(中時 )