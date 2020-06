實力派偶像組合威神V(WayV)於2019年出道後,每每發片都有好成績,上一張迷你專輯《Take Over The Moon》更在發行時,話題占據世界推特趨勢第一,還做為國際藝人受邀出演韓國音樂節目「Show Champion」,並在2019MAMA頒獎典禮(Mnet Asian Music Awards)上榮獲「Best New Asian Artist」獎項,在粉絲的萬眾期待下終於帶著首張正規專輯《Awaken The World》回歸,且將出演韓國三大無線電視台之一的音樂節目,表演最新主打歌〈超時空 回〉。

威神V(WayV)此次發片祭出超創新的手遊式宣傳,以成員TEN開始,依序公布各成員的專輯概念照與個人預告影片,粉絲們每日能以手機進入官方網站進行密室逃脫遊戲,透過手機螢幕,體驗與成員超近距離的接觸,在遊戲進行過程中,還可以解鎖隱藏版的成員高畫質預告照片成就,展現個人魅力,特別是成員LUCAS果敢地展露健碩的上身,吸引了大眾的目光。

作為首張迷你專輯《Take Off》和第二張迷你專輯《Take Over The Moon》的延續作,首張正規專輯《Awaken The World》擁有「經過華麗的飛行到達目的地後,更加鞏固自身音樂世界」的強烈意志,進一步展現更廣泛的音樂嘗試,同時也包含著威神V將超越亞洲,向著更大的世界級舞臺邁進,擄獲全球歌迷的堅定信念。

威神V(WayV)本週五(6/12)將會出演KBS《Music Bank》,這也是威神V(WayV)首度曝光於韓國三大無線電視台節目,為粉絲帶來驚喜。威神V(WayV)首張正規專輯《Awaken The World》充分展示他們完成度更高的音樂和個性洋溢的魅力,威神V新作已與韓國同步在台數位發行。

(中時 )