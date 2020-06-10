實力派偶像組合威神V（WayV）於2019年出道後，每每發片都有好成績，上一張迷你專輯《Take Over The Moon》更在發行時，話題占據世界推特趨勢第一，還做為國際藝人受邀出演韓國音樂節目「Show Champion」，並在2019MAMA頒獎典禮（Mnet Asian Music Awards）上榮獲「Best New Asian Artist」獎項，在粉絲的萬眾期待下終於帶著首張正規專輯《Awaken The World》回歸，且將出演韓國三大無線電視台之一的音樂節目，表演最新主打歌〈超時空 回〉。

威神V（WayV）此次發片祭出超創新的手遊式宣傳，以成員TEN開始，依序公布各成員的專輯概念照與個人預告影片，粉絲們每日能以手機進入官方網站進行密室逃脫遊戲，透過手機螢幕，體驗與成員超近距離的接觸，在遊戲進行過程中，還可以解鎖隱藏版的成員高畫質預告照片成就，展現個人魅力，特別是成員LUCAS果敢地展露健碩的上身，吸引了大眾的目光。

作為首張迷你專輯《Take Off》和第二張迷你專輯《Take Over The Moon》的延續作，首張正規專輯《Awaken The World》擁有「經過華麗的飛行到達目的地後，更加鞏固自身音樂世界」的強烈意志，進一步展現更廣泛的音樂嘗試，同時也包含著威神V將超越亞洲，向著更大的世界級舞臺邁進，擄獲全球歌迷的堅定信念。

威神V（WayV）本週五（6／12）將會出演KBS《Music Bank》，這也是威神V（WayV）首度曝光於韓國三大無線電視台節目，為粉絲帶來驚喜。威神V（WayV）首張正規專輯《Awaken The World》充分展示他們完成度更高的音樂和個性洋溢的魅力，威神V新作已與韓國同步在台數位發行。

(中時 )