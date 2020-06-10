喜劇天王天后威爾法洛（Will Ferrell）和茱莉亞路易斯德瑞福斯（Julia Louis-Dreyfus）首度合作主演的《婚姻大崩壞》，敘述一對夫妻帶著小孩去歐洲度假滑雪時，因一件突發雪崩事件，令他們的婚姻面臨走下坡的重大危機 。該片發布的最新幕後特輯中，2大巨星公布戀愛交戰大守則，教人墜入愛河敬請「三」思。

諷刺婚姻意味濃厚的幕後特輯中，威爾法洛說出戀愛交戰守則第1步：「要把標準放得非常低。」茱莉亞路易斯德瑞福斯則附和：「絕對不要抱持任何期待。」威爾更進一步補充：「讓雙方需求達成共識。」兩人再一起說出第2步：「別讓對方得寸進尺，因為這樣會讓自己處於劣勢，但也不用把對方貶到一文不值。」茱莉亞的第3步更是一絕：「絕對不要步入婚姻，無論如何都不行，因為很有可能會失望透頂，甚至會被另一半氣死。」威爾還冷不防補一刀：「妳的口氣兇得好精準，讓我以為我們真的結了婚。」

這2位喜劇巨星對於從未合作到一見如故，發自內心對彼此由衷欣賞。茱莉亞路易斯德瑞福斯說：「我們一拍即合，馬上就把彼此逗得樂不可支，好像在上輩子就認識了，有一種無法言喻的詭異感，卻也令我銘感五內。」威爾法洛則說：「與她一起經歷這一趟旅程真是不可思議，感覺像和20年的老友合作。她的幽默顯而易見，也是一名稱職的製片，總向導演提出很棒的問題，同時非常腳踏實地，並且很會自嘲。」

該片在奧地利阿爾卑斯山的冬季雪地取景拍攝長達2個月，他們也對這個獨特經驗有感而發。茱莉亞路易斯德瑞福斯說：「這個拍攝地點超有異國情調，跟是我演藝生涯中最有異國風情的一次。」威爾法洛開玩笑說：「我不會再演這麼多滑雪的戲了，除非從現在開始我只演滑雪片。」但他也感性地說：「大家都在同一個地方拍攝，更能聯繫感情。我們都住在同一家飯店裡、一起吃晚餐，所有無形的東西讓我們更親近。」

片中的另類大主角，就是以製造雪崩來預防雪崩的空氣砲，雖然造成片中夫妻一家人的恐慌，更引發他們的婚姻危機，卻其實是降低滑雪道崩塌風險的關鍵秘訣。茱莉亞路易斯德瑞福斯承認自己因拍攝空氣砲場景而焦慮了好幾天，威爾法洛則認為這有助於創造片中的戲劇性和臨場感，這對夫妻也努力度過屬於他們自己的「雪崩」，設法在經歷一切之後，還能回到彼此身邊。

《婚姻大崩壞》片由探照燈影業出品、《繼承人生》奧斯卡獲獎編劇搭檔奈特法松和吉姆羅許聯手編導，電影將於6月12日在台上映。

(中時 )