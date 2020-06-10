自年初總統、立委雙輸、罷韓過關，國民黨惡耗連連為何致此？其實從全國公務人員協會榮譽理事長李來希不滿時代力量立委王婉瑜挺罷韓，痛批「小燈泡頭顱被踢到高雄去」，遭停權2年可窺見一二。李來希今日在臉書PO文再指出徐正文也受害，「同一天被國民黨停權2年，一樣沒被告知，也無從答辯，...程序正義在哪裡？」

徐正文係國民黨中央委員，他在今年2月因新冠肺炎協助滯留武漢當地的台人包機盡速回國，僅因更動乘客名單、對外放出若干包機訊息，遭到綠營帶風向撻伐。國民黨考紀會8日以損害黨聲譽，宣布將他與李來希雙雙處分停權2年。徐正文不滿指出當時他開記者會有獲代理主席同意，如今卻遭懲處，徐正文痛批：「打自己人最行」。

李來希PO文「慶祝徐正文先生跟我成為網路好友，同一天被國民黨停權2年，一樣沒被告知，也無從答辯，透過媒體報導得知處遇，國民黨要員們嘴裡要求的程序正義在哪裡？」，令人感慨替黨辦事、為黨辯護竟下場淒慘。難怪，網友呼應李來希PO文：「理事長退黨啦，幹嘛還留戀在這個自私自利的黨」、「這種爛黨不值得留戀吧！」、「如同鐵一般的同志，真的應該疼惜」。

亦有網友點出「為什麼民進黨都護自己人，國民黨急著做親痛仇快的內行事，卻依舊被看扁！」。真的，國民黨「內鬥內行，外鬥外行」老毛病不除，不待民進黨動手裂解，就已「自宮」了。

(中時電子報)