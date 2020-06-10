國民黨高雄市長韓國瑜被以93萬票罷免後，泛藍掀起「報復性罷免」，新黨則針對台灣基進黨立委陳柏惟發起罷免。前立委沈富雄卻憂心說，罷免陳柏惟和其他人不一樣，獨派的力量恐會湧出來挺陳柏惟。

沈富雄在政論節目《平論無雙》中表示，現在獨派裡面，大家把陳柏惟看成是一個很動人、很有吸引力的明日之星，尤其是海外的獨派，他們一天到晚在找誰可以寄託。找到周玉蔻，周玉蔻代表台聯，到海外時，說她講話的聲音多美、人也美，但是後來他們失落了。最近他們找到了陳柏惟，陳柏惟到海外募款，他們很慷慨捐款。

不過，沈富雄也直言，陳柏惟講話的內容，連他這個老獨派也覺得很不堪，真的看不下去。

沈富雄認為，陳柏惟的罷免和其他人是不一樣的，連他同一選區的手下敗將顏寬恒，都不敢講。顏家應該見獵心喜，對罷免說讚，但是卻沒這樣做。因去動陳柏惟的話，變成全島從北到南統獨兩派的對幹。獨派的力量會全部湧到那個選區，去挺陳柏惟。所以並沒有大家想像那麼容易。

(中時電子報)