罷韓投票結果日前出爐，高雄市長即將補選，行政院副院長陳其邁是民進黨熱門人選。阿扁之子陳致中立即押寶，頻頻在臉書表態，今晚更貼圖PO文「邁邁在哪裡？在我們的心裡」，令人羨慕陳其邁命真好，選輸了竟可敗部復活！

陳致中9日即在《民視最前線》節目公開表示，支持邁邁回高雄家鄉，直接代理市長拚補選。今晚加碼貼出兩人合照，PO文「邁邁在哪裡？在我們的心裡！」，同溫層網友亦步亦趨表示：「加油~~準市長 你一定行的！」、「太棒了」、「邁邁市長……」、「兩位未來的市長好」、「雙王子組合」。看來陳其邁班師回高雄，當市長已成定局。

高雄市長補選，民進黨參選者大勢底定；反觀國民黨亂成一團，黨主席江啟臣坦承表示，目前還沒找到人選，也請黨代表有適當人選，可向黨中央推薦。更有媒體趁機離間江啟臣與朱立倫關係，難怪，江啟臣非常憂慮國民黨分裂或遭他黨裂解，民進黨一黨獨大、永久執政。除要儘速找出市長補選人選、6月底前提出改革方案，希望黨內千萬不能洩氣，一起找出新思維、丟棄舊包袱。

(中時電子報)