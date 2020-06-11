在我讀萬維鋼精英日課<像火箭科學家一樣思考>裏頭，這句話特別有意思：

太空人其實不應該叫太空人，應該叫「太空訓練人」。為了在太空飛六天，可能得在地面訓練六年。職業生涯做的主要事情，是「訓練」。

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「飛上外太空」有多難？

在這個系列的第一篇我們講到，這件事充滿高度不確定性與風險，裏頭有太多的未知變數，因此當第二篇我們讀到甘迺迪說「要送美國人上月球並平安返回」時，沒人搞懂他到底在瘋狂什麼？(推薦文章連結放在本文最後)

但現在我們都知道了：不是辦不到，只是我們不敢想像。

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登月思維帶給我們很大的啟發是：

● 別妄自菲薄、別故步自封，很多看起來似乎無法達成的事，反而是理想的開發選項。

● 因為難，所以簡單，就算跌倒也不會太難看。

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如何運用「登月思維」做飆股？

圖文/Ego授權轉載

這檔是我從2015年之後的資料庫裡，撈到曾經漲幅最大的股票。

一檔從13.5元漲到358元，大漲數百、數千倍的股票，我們若想從中得到一些價差...

舉例來說，哪怕只是之後才追高，買在50元，並賣在150元，都還有100元的獲利價差，這是200%的報酬。

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在股市也很認真的你，絕對值得逮到飆股。

現在很多人做股票時常處於緊張兮兮的狀態：

● 「股價跌」也緊張，因為怕賠錢。

● 「股價漲」也緊張，因為怕少賺。

尤其在運氣好、行情好的時候，持股大漲，卻常常在一根漲停、兩根長紅就賣掉了。

會早早賣掉是因為自己沒有用「登月思維」來做股票，沒想到自己其實有機會去得到漲幅>100%、200%甚至更多的大飆股。

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(這是利用軟體跑出來的數據，觀察的是2015年10月開始，漲幅排名前幾大的股票。)

從G欄的統計我們發現，台股漲幅>1000%的股票不能說少，

具體來說從2015年中開始，漲幅大於1000%的股票有37檔，

而漲幅大於500%的股票也還有124檔。

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我們進來市場就是為了「獲利」。

因此為了盡可能大的獲利，對投機賺價差者來說，「逮大飆股」就是我們理性思維下的最佳選。

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2020年黑天鵝降臨？！

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都說2020年的疫情很恐怖，重挫全球股市？

但自3/19日以來，最近52個交易日裡台股漲幅>50%的股票卻多達380檔，

其中漲幅>150%的股票也還有20檔。

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依舊學習第二篇我們讀到甘迺迪說的「登月思維」：

我們選擇登月，不是因為它容易，而是因為它難。

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那我們照樣照句：

我們選擇飆股，不是因為它容易，而是因為它難。

而這個「難」，其實只是「難在心裡」，因為從客觀數據來看，實質上要逮到飆股並不是這麼難。

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圖文/Ego授權轉載

這是我們| 成長交易室專欄 | 每天的選股excel統計(每日公開於訂閱專欄)

從表上我們可以發現，同期間(3/19日起)，我們風控選股策略S9+選到了11檔股票。

7檔正報酬，4檔負報酬，勝率是64%，敗率36%。

而7檔的平均漲幅是76%，4檔平均跌幅是9.48%。

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這裡我們接著導出「登月思維」的第2點：因為難，所以簡單；就算跌倒也不會太難看。

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因為難，所以簡單。

你說「選飆股」真的就很容易嗎？

肯定不是。

若它很容易，那全股民都大賺了！

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那難在哪裡？

● 你必須要有一套「交易系統」。

● 交易系統必須具備「交易策略、資金與風險控管、交易心理」

1. 「交易策略」必須可以有正期望值，能賺多賠少。

2. 「資金與風險控管」用來保護自己選不到飆股時，虧損有限。

3. 「交易心理」確保你可以將以上事項都「知道做到」。

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以上要件，只要一個環節沒做到，就會跟失敗的火箭升空一樣，可能在平地就爆炸，可能飛到一半爆炸，也可能確實將太空人送出去了...卻回不來？

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但是不是就有人真的可以穩健地飛上外太空又回來？

是不是就真的有人可以靠交易維生，在市場上打滾一輩子，累積賺多賠少的正報酬？

有的。

從1713年天才科學家牛頓買入南海公司股票開始，股市發展至今已逾300年，這過程創造出的大富豪不在少數。

因此我們做股票就要有這般「登月思維」，

更要有項羽昔日見到秦始皇出巡的浩大排場時，說下的亙古名言：「彼可取而代之」。

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跌倒也不會太難看

但你一定會有一個疑問：「追高風險高耶！」

股價漲這麼高，摔下來的地心引力一定也很重，不小心自己就受重傷了？

NO!

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如果我們今天從1樓爬到2樓，跳下來，存活機率有可能比較大，因為還沒爬很高。

但難道從1樓爬到20樓，跳下來，就一定會掛掉嗎？

NO!

如果從20樓跳下來，你的觸地點是1樓，那當然很難期待奇蹟。

但如果從20樓跳下來，你的觸地點是19樓半...

我的意思是(假設可以)，有人在19.5樓的位置伸出什麼東西把你接住，

那你的風險其實只有「0.5樓」

那這時的風險，是不是甚至比從2樓掉到1樓風險還小？！

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追高風險高？NO!

圖文/Ego授權轉載

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買價48.34，停損價44.78，風險是48.34-44.78=3.56元

虧損風險是3.56/48.34=7.3%

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在我們專欄學風控、學交易，第一個指導原則一定是：

「先有停損點、才有進場點」

只要有停損點在下方守著，我們任何時候跌下來都不會太難看。

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但當初我們並沒有承擔從20樓摔到1樓的風險

我們冒的風險是綠色框框，得到的報酬是紫色框框。

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回頭來看，如果這檔或下檔股票還是有可能讓我們停損，你還買不買？

若抱著「登月思維」的心態來逮飆股，並用「先有停損點、才有進場點」的態度作風控，

那買，你買、你全家都買，買好、買滿...

因為我們有作風控，所以就算跌倒都不會太難看。

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今日學習：

1. 逮到大飆股是可能的，也值得我們去做。

2. 追高風險並不高，就算失敗，也不會跌得太難看。

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※文由PressPlay專欄作家Ego授權轉載，原文刊於此

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(中時電子報)