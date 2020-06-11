北韓賣沙賺大錢

去年5月時，華府智庫「高級國防研究中心」（Center for Advanced Defense Studies，C4ADS）的兩名分析師注意到，北韓海州（Haeju）附近水域有超過百艘船隻集結，而這實在很詭異。

據CNN新聞網10日報導，「高級國防研究中心」是利用大數據，分析並調查安全問題的非營利組織。而兩位分析師密切關注北韓水域，還有東北亞更遠地區的交通。他們會這麼做，是因為平壤被指控，在公海避開負責實施聯合國制裁的海關人員耳目，出售煤與其他貴重物資，而這數量有時十分龐大。

而「高級國防研究中心」調查人員發現，所有出現在北韓水域的船都和中國大陸有關，有些甚至掛著中方國旗，而其他則有中文船名。

為了躲避制裁，北韓人不會把貨物運到港口，而是在海上從一艘船運到另一艘船上，並欺瞞它們的來源。而這種船隻接力搬運法，可以為拮据的金正恩政府賺進大把鈔票。通常北韓人都很謹慎，最多只靠幾艘船迅速行動。然而，5月參與行動的卻有279艘船。

North Korea might be making millions -- and breaking sanctions -- selling sand. Yes, sand.



The country is barred from exporting earth and stone under UN sanctions passed in December 2017. Trading North Korean sand is a violation of international law. https://t.co/W1FnzCYmKh — CNN (@CNN) June 10, 2020

不過，這些船不是用來運送槍枝偽鈔、買賣毒品，或是走私瀕臨絕種動物，從事北韓惡名昭彰的犯罪行為。而它們運送的，甚至不是平壤出口獲利最豐的煤。在聯合國2017年12月通過的制裁案下，北韓不得出口看來似乎無害的土石，連買賣北韓沙都違反國際法。

儘管聯合國採取了這些措施，調查人員說，北韓去年仍靠出口沙，起碼賺進了2200萬美元（約6.5億台幣）。情報顯示，從2019年5月到年底，北韓向海外出口了100萬噸沙。

「高級國防研究中心」調查人員透過衛星影像發現，原來出現在北韓水域的大批船隻不是用來接力轉運的船隻，而是駁船和挖泥船。事實上，早自90年代初起，就有許多報告顯示，北韓一直在向許多鄰國出口沙。

建築需要水泥，而河沙通常是製造水泥的上上之選。多年前，當兩韓商業關係密切時，對南韓來說，平壤最有價值的出口品就是沙。不過如今他們最重要的客戶，已成為世上用沙量最大的中國大陸。2010年代時，中方建築業空前繁榮。從2011－2013年，中方所用的水泥，比美國在整個20世紀用得還多。如今建築熱潮雖已緩和，但大陸所用的水泥仍比全世界其他地方加起來都多。

(中時電子報)