澳洲總理日前公開呼籲，調查新冠肺炎起源，引發北京不滿，先後對澳洲大麥課徵關稅、禁止牛肉進口，雙方關係降至冰點。坎培拉當局數周來持續尋求和北京磋商，不過至今仍吃閉門羹，專家分析，北京持續已讀不回，主要在釋放3大訊息，包括要澳洲別和美國走太近、北京方面還不打算調整關稅，以及強調對澳洲的「侮辱」。

新冠肺炎蔓延全球，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）4月公開呼籲，派遣獨立調查人士進入大陸，調查新冠病毒疫情起源，同時也對北京的防疫工作展開調查，此舉引發北京反彈。後續大陸宣布，暫停向澳洲4間屠宰場進口牛肉，禁令影響所及，相當於佔澳洲出口大陸牛肉的35%，此外，對澳洲出口的大麥徵收為期5年、高達80.5%稅率。不僅如此，上周，大陸文化和旅遊部更以種族歧視現象升溫為由，對國民發布「赴澳大利亞旅遊安全提醒」，周二更對赴陸求學陸生發布警示，種種舉措嚴重衝擊兩國貿易交流。

針對北京提升制裁措施，澳洲貿易部長伯明罕（Simon Birmingham）8日表示，數周來持續尋求和大陸商務部部長鍾山磋商，不過對方都無回應。

北京屢賞坎培拉閉門羹，學者分析，大陸主要在向澳洲釋放3個訊息。

第一，要澳洲不要和美國走太近。美國巴克內爾大學（Bucknell University）政治學教授朱志群（Zhiqun Zhu）表示，陸澳之間不是只有關稅問題，另外還有澳洲參與美國在南海的聯合軍演、排除華為參與當地5G建設、關切「港版國安法」實施等，「很明顯，北京不高興澳洲加入川普政府的反陸運動。」

「對大陸來說，現在的澳州政府太熱衷於支持川普政府對大陸採取的高壓手段，所以大陸無法如常和澳洲做生意。」「北京冷待坎培拉，是在釋出明確且強烈的訊息：不要跟川普政府走太近，否則陸澳關係會很困難。」

另外，美國中國安全專家洛森（Ben Lowsen）認為，鍾山不接伯明罕電話，代表2件事，其一，大陸國家主席習近平現階段還不想改變關稅政策；其二，鍾山想要強調對澳洲侮辱的嚴重性。

洛森說，一般而言，官員會回應外國夥伴的要求，「是或不是」，但有時候也會表示要考慮一下，他說以他對過去和北京交手的經驗，北京現階段的考慮時間可能會再持續一段時間，甚至是無限期，因為決策者認為現在還不是做決定的時機。

「強調不滿，顯示北京決心要施壓坎培拉，改變調查新冠病毒的論調。」

(中時電子報)