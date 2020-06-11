美國總統川普為了擺除外界稱他受示威影響、被迫躲進白宮碉堡的閃避形象，除了刻意赴遭縱火的聖約翰教堂視察，並多次揚言為了平定動盪不惜動用軍隊，但不僅更加激怒示威群眾，連現任與多名前任防長也公開反對川普的決定。對此，《紐約時報》專欄指出，川普此舉不僅出於他的專制本能，曾經逃過兵役的他，現在卻靠著動用軍隊展現自己的男子氣概。

紐時專欄在「川普想用派兵證明自己男子氣概」一文中指出，川普過去早有崇拜強硬軍武的紀錄，如在當年爆發天安門六四事件、全世界為之憤怒之際，來自西方國家的讚美，似乎只有川普一人。他當時聲稱「六四之後，川普接受《花花公子》專訪時表示，「大陸的軍隊很凶狠、很可怕，但他們重手把學生鎮壓下去了，這就是鐵腕的力量」。

該文指出，如今川普在玫瑰花園演說時，揚言將引用1807年的《叛亂法案》，派遣成千上萬全副武裝的重裝士兵、軍事人員與執法人員去制止暴亂。但該文認為，川普籲派遣武裝部隊鎮壓抗議活動，以便讓他顯得強硬，這違背了軍方的無黨派傳統。

該文表示，川普調遣軍隊的衝動不僅是出於他的專制本能，更為了一些私人形象。由於先前當示威群眾包圍白宮時，為了安全起見川普被迫躲入碉堡，雖然事後聲稱是「視察」，但如此令他尷尬的場合，更讓他有對外秀肌肉的慾望。

不過川普聲稱要動用軍隊平定示威的說法，不僅遭前任國防部長馬蒂斯（James Mattis）直嗆川普是「威脅憲法的人」，現任防長艾斯培（Mark Esper）也指出，除非到了最後一刻，才會需要動用部隊作為執法人員，且只會當爆發極度緊急嚴重的狀況時使用，但「我們現在並未處於此情境」。

該文最後總結，揚言動用軍隊平息示威的川普，只是一個沒有安全感的老頭想要危險而充滿破壞性的戰術，他曾藉由自稱腳長骨刺來逃避赴越南服役，現在又需要證明自己的男子氣概。

(中時電子報)