【回憶殺】蕭薔身材高挑、外型出眾亮眼，高中被挖掘當模特兒出道後，因拍攝褲襪廣告爆紅，陸續跨足戲劇、電影、音樂和寫作等領域，成為全方位的藝人。不過，無論身材或臉蛋都是極品的她，至今仍未婚，不免讓外界好奇蕭大美人的感情世界。

蕭薔曾在記者會上透露20歲初戀，對方是小4歲的陽光運動型美籍高中生，五官看起來像美國知名饒舌高手阿姆，這段感情維持了10年，「交往過程中沒有跟他去餐廳吃過一次飯，都是在家裡叫外賣。」只要蕭薔有放長假，幾乎都會安排行程與對方到國外度假，但最後因對方忙於學業，蕭薔在大陸的事業逐漸起飛，聚少離多之下協議分手，對方現在已結婚生子。

蕭薔後來又談了幾段戀愛，曾曝有位男友為了等她錄影結束，在未開空調的汽車內空等八個小時，且當時還是夏天，蕭薔表示並不是故意讓對方等那麼久，是因為拍戲的時間有被調整，又沒辦法立即告訴對方，這段感情最後也不了了之，但蕭薔現在回想起，仍感激對方曾經的付出。

蕭薔被問到是否因初戀太深刻，導致單身至今？她說：「人生每一個階段的感受都是不一樣的，深刻程度不一樣，不能比較。」前幾年蕭媽媽還在世時，她曾想過凍卵，還有去諮詢，「媽媽那時候身體狀況不好，很想生一個小孩給媽媽沖喜，但她打消我的念頭。」

目前單身的蕭薔，笑說自己條件好等人追，雖然身邊有不少曖昧對象，但還沒遇到想讓她定下來的人。

【看更多蕭薔年輕時的照片】

（圖／中時資料照）

（圖／中時資料照）

（圖／中時資料照）

（圖／中時資料照）

（圖／中時資料照）

(中時電子報)