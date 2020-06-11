西甲復賽了！甜心主播呂佳宜和球評蘿蔔跟大家分享看點！

西甲聯賽將於台灣時間12日凌晨復賽，最大焦點當然是僅領先皇家馬德里兩分的巴塞隆納，能否順利完成西甲3連霸。由於剩餘110場比賽要在1個多月內踢完，各隊都面臨一周兩戰的考驗，本月將滿33歲的梅西（Lionel Messi）能否保持健康，絕對是巴薩的衛冕關鍵。

梅西在西甲因新冠疫情停賽之前，本季19進球、12助攻都排名第1。不過巴薩於上周六全隊集合訓練以來，梅西因為大腿傷勢兩度缺席。所幸他已經投入團隊訓練，巴薩教頭塞汀（Quique Setien）也強調梅西狀況非常好。

梅西可望趕上台灣時間14日凌晨、巴薩作客馬約卡的復賽首役。不過考驗還在後頭，因為西甲計畫在7月19日前踢完本季剩餘賽事，而各隊都有11輪比賽要踢，意味著未來6周都是每周兩戰，就怕密集出賽讓梅西身體出狀況。

巴薩目前領先皇馬2分，而且兩隊本季已無機會交手，這表示巴薩只要最後11輪的戰績不遜於皇馬，就能衛冕成功。但巴薩剩餘賽程也有硬仗，作客塞維亞、比亞雷阿爾都不好踢，主場對畢爾包、馬德里競技也未必十拿九穩。

1月開刀的烏拉圭前鋒蘇亞雷斯（右一）因禍得福，剛好趕上西甲復賽。（巴薩官方臉書粉專翻攝）

另一方面，巴薩一隊目前只剩20名登錄球員，接下來的密集賽事肯定要徵召一些青年軍助陣。幸好他們因禍得福有強援歸隊，烏拉圭前鋒蘇亞雷斯（Luis Suarez）1月受傷且動了右膝手術，本季原已報銷，結果球季因疫情而延後，蘇亞雷斯剛好及時趕上，替巴薩打了劑強心針。

其實蘇亞雷斯1月開刀時，很多人認為他的巴薩生涯可能已經結束，畢竟巴薩得替33歲的蘇亞雷斯找接班人，也有傳聞該隊已試圖延攬國際米蘭的阿根廷前鋒馬丁尼茲（Lautaro Martinez）。

最後11輪，蘇亞雷斯勢必全力展現自己的價值，本季他在西甲出賽17場，貢獻11進球、7助攻，即使1月就因傷免戰，進球數仍於西甲並列第3。另一方面，即使巴薩還有其他攻擊好手，但蘇亞雷斯仍是最能分擔梅西工作的攻擊搭檔。

比利時球星阿札（右一）歸隊後狀態非常出色。（皇馬官方臉書粉專翻攝）

皇馬也不是省油的燈，去年夏天他們以1億歐元轉會費延攬的比利時球星大阿札（Eden Hazard），剛到西甲就有體重超標、慢熱、時常受傷的狀況，3月腳踝開刀後，本季原本已經報銷，卻因新冠而有重新證明身價的機會。

根據西班牙媒體報導，阿札在調整好體能後歸隊，狀況之好令所有人驚訝，還在隊中的練習賽上演帽子戲法。而去年7月因十字韌帶撕裂開刀的邊鋒阿森修（Marco Asensio），也因疫情得以趕上球季，讓皇馬可以排出最強的攻擊三箭頭。

另一方面，不受皇馬球迷喜愛的威爾斯球星貝爾（Gareth Bale），這次不用再苦惱被自家觀眾奚落的情況了，因為閉門比賽根本沒有觀眾，或許正是貝爾發威的時候了。

(中時 )