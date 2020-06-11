在NBA宣布因為新冠疫情無限期停賽前夕，本季始終帶領籃網維持東區前8的前總教練艾金生，突然無預警宣告走人，如今真正原因終遭曝光，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞爆料，艾金生走人主因還是杜蘭特在球員會議上面發言造成！

「隨著時間推移，人們看到籃網問題都被怪在艾金生身上，」查拉尼亞表示，「問題在艾金生下台前的球員會議爆發，與會者表達眾多情緒，據我所知，杜蘭特稱籃網有些習慣，並非是他希望培養出來的爭冠球隊習慣，這訊息影響了全隊。」

「可能要從季前訓練營說起，艾金生想打的進攻，仍是一種不能跟隊上頂尖球星兼容的體系，這些球星包含杜蘭特、厄文、丁維迪等人，」查拉尼亞說，「艾金生鼓勵所有人自由發揮，沒有固定模式或風格，現在的球員似乎對此並不買單。」

查拉尼亞甚至認為，艾金生堅持不讓狄安卓喬丹先發，更是加深杜蘭特與厄文對他的不滿，「儘管艾金生很優秀，卻無法從容應付隊上所有球星需求，像狄安卓喬丹加盟籃網原因是跟杜蘭特、厄文的友情，他沒先發等同在全隊心中埋刺。」

(中時 )