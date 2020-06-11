台南官小學童校園種菱角，分成溼式、乾式及盆式3種方式，非常有實驗精神。（台南市官田國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南官小學童校園種菱角，分成溼式、乾式及盆式3種方式，非常有實驗精神。（台南市官田國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南市官田國小有座幸福農場，採水稻與菱角輪作，目前正是種植菱角時期，日前趁著好天氣，五、六年級共40位學生一起下田種菱角，此外，官小菱角田的水是來自烏山頭水庫及嘉南大圳，非常特別。

校長王全興說，今年讓小朋友嘗試乾、溼、盆式3種植方式，希望學生能思考每一種種植方式的優缺點，細心觀察菱角的生長狀況，學習如何種出產量與品質均優的菱角。

指導老師許玉燦表示，溼式、乾式及盆式都有特色，溼式是傳統一般的作法，先將田裡的土撥開，再種下去，並用手將土回撥回去即可。乾式則是事先將田裡乾燥處按適當的空間比例挖洞種菱角，再將泥土撥回去，用腳踏一踏，最後再注滿水即可。

至於盆式的種植，是今年官小的新體驗，小朋友先在小盆子裝滿泥土，在泥土中間挖個洞，將菱角苗種進去後放置於較大的蓮花盆中，再注滿水即可。期間不少學生還都是第一次看到白色的菱角花及菱角，覺得很新奇。

王全興說，參加的五年級學生都是初體驗，所以安排傳統一般溼式和乾式的種植方式，溼式種植在校內約有30坪空間，乾式也在校內約30坪的空間種植。

至於盆式的新體驗則是六年級生的新思考與新作法，同時都種植在鄰近的地點與相同的曝曬點，才能比較3種種植方式的優缺點。

王全興也說，官小種植菱角的水，是取自烏山頭水庫及嘉南大圳，與官田菱角農田裡用水一樣，這大概唯有官田國小才有的體驗。

(中時 )