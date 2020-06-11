美式賣場好市多廣受歡迎，其中許多獨佔產品更是屢屢成為民眾用新台幣的下架目標，不過其中一款食物卻在最近悄悄下架，讓會員們相當生氣，直呼拜託好市多重新上架，引發網友熱烈討論。

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出法國蒜香麵包的照片，直問「這款真的很好吃，為什麼沒賣了」，原來是好市多改以另一品牌的大蒜麵包取代，原本販售的蒜香麵包因而下架，PO文一出意外釣出許多忠實粉絲表達不滿。

好市多法國香蒜麵包悄悄下架，改用別品牌取代之，讓網友不滿 (圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

不少網友紛紛留言：「這個超香的，不賣了真可惜」、「之前也有一個乳酪餅超好吃但沒有賣了」、「超級無敵好吃」、「每次去一定要買，竟然下架了」、「比現在這款好吃太多」、「難怪我都找不到，原來是沒賣了」、「完全說中我心聲」、「還以為是搶不到...」、「+1，還有肉桂捲我也好想念」、「好吃的商品不持續賣，難吃的一直掛著」。看到網友熱烈回應後，也讓原PO表示自己會去寫意見表跟好市多傳達心聲。

(中時電子報)