高雄市長韓國瑜將在12日卸任市長職務，韓國瑜號召韓粉身穿白衣、戴口罩，在今天(11日)市府團隊上班最後一天，來鳳山行政中心草地相見道別。也是韓粉的YouTuber 「PC」提前到現場，竟發現椅子數量非常多。

韓粉「PC」到現場勘查，對面剛好是民進黨黨部，他發現椅子數量非常多，也擔心明天有上班，很多人都不能來。不過他看到現場有很多民眾帶著小孩，已提前來佔位置。PC也不禁感慨說，韓總要離開高雄了，做那麼多事，卻不敵國家機器？！

一位住在附近的民眾則認為，明天位置應該會不夠，這個場地對韓國瑜來說，太小了，明天應該很多人會哭。

網友看到這場景紛紛說：「紅椅子會爆滿。」、「明天就算站著也甘願啦！」、「​真的太不捨了。」、「椅子不夠啊！」、「天氣好，音樂會温馨感人催淚；到現場的人要自備面紙拭淚。」、「我高雄外婆說 明天早上在過去占位子...我看可能沒有位子了！」、「沒離開，後會有期 我們做他永遠的後盾」、「等等帶睡袋去那邊過夜。」

也有人難過說，「人往往失去了才知道曾經的可貴」、「哭了。」​​、「此時眼眶已紅，淚已滑落。」、「不能哭，要歡樂。」​​、「​​不要哭，化悲憤為力量。」​、「哭~代表韓總有情有意。」、「沒關係的！我們韓總未來會更光芒。」

韓粉10日到鳳山行政中心草地直播，發現現場椅子數量非常多。(翻攝「PC」YouTube)

(中時電子報)