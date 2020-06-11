《Fadeaway World》日前列出湖人在本季復賽之前，可以考慮簽下的5名自由球員最佳人選，20日即將迎來大陸CBA復賽的北京首鋼後衛林書豪，也被列在其中，但考慮到NBA復賽球員簽約規則與CBA季後賽時間點，成真機率確實不高！

《Fadeaway World》記者柯瓦列出5名最適合在復賽前加盟湖人的自由球員，分別是林書豪、法瑞德、考辛斯、克勞佛與米洛提奇，其中對於豪哥，柯瓦讚譽有加，「林書豪是個不錯選擇，NBA不該放棄他，他比本季不少替補控衛還要好。」

「就算林來瘋已經遠離，林書豪仍可成為湖人很棒的貢獻者，」柯瓦在報導寫到，「儘管林書豪在打CBA，卻清楚表態自己還想重返NBA，他在CBA表現出色，更入選全明星賽，平均每場上場34.2分鐘，可拿24.2分、5.8籃板及5.8助攻。」

但柯瓦沒想到的是，NBA決定復賽時規定，各隊補強必須要找曾在本季打過NBA球員，林書豪應該不符資格，加上CBA復賽後，例行賽打完已是7月4日，還要看北京能在季後賽能走多遠，豪哥不可能及時趕回美國報到(加上可能還需隔離)。

(中時 )