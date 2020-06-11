大陸國台辦主任劉結一10日在出席台企聯會議時指出，民進黨當局和台獨分裂分子變本加厲勾連外部勢力，不斷挑動兩岸對立、滋釁生事，嚴重破壞台海和平穩定，他呼籲民進黨當局必須懸崖勒馬。希望廣大台胞秉持民族大義，堅決反對台獨，共同制止民進黨當局和台獨分裂分子把兩岸關係推向危險邊緣，把台灣同胞推進災難深淵，堅定投身推動兩岸關係和平發展。

國台辦官網消息，大陸國台辦主任劉結一10日應邀出席全國台灣同胞投資企業聯誼會第五屆第二次會員代表大會並講話。

他表示，一年來全國台企聯新一屆理監事會秉持協會宗旨，積極創新會務，熱忱服務台企，熱心社會公益，幫助青年發展。疫情發生後，團結帶領廣大會員和台商台企投入疫情防控和復工復產復市，為協助台商台企渡過難關、保持發展勢頭作出積極貢獻。

劉結一表示，疫情發生以來，大陸各級台辦積極幫助台胞台企做好疫情防控和復工復產，台胞台企以各種方式踴躍參與、支持大陸疫情防控工作。血濃於水的同胞情譜寫出守望相助的新篇章，承載著兩岸一家親的深厚情意。

他指出，大陸經濟韌性強勁，穩中向好、長期向好。中共中央、國務院近期關於加快完善社會主義市場經濟體制、推進西部大開發形成新格局、推動海南自由貿易港建設等決策部署，持續把改革開放推向更高層次、更高階段，將為台商台企在大陸發展提供廣闊空間、更多機遇。大陸持續優化營商環境，接連頒布減稅降費、支持製造業高質量發展等政策措施，為台商台企在大陸更好發展提供精準有力支持。廣大台商台企只要紮根大陸，把握機遇，用好政策，定能贏得當下與未來。

劉結一強調，近一段時間，民進黨當局和台獨分裂分子變本加厲勾連外部勢力，不斷挑動兩岸對立、滋釁生事，嚴重破壞台海和平穩定，嚴重損害包括台灣同胞在內的中華民族整體利益。民進黨當局必須懸崖勒馬。

他說，希望廣大台胞秉持民族大義，堅決反對台獨，共同制止民進黨當局和台獨分裂分子把兩岸關係推向危險邊緣，把台灣同胞推進災難深淵，堅定投身推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程的事業。

(旺報 )