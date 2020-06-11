近來「霸總系列」甜寵劇大受歡迎，《奈何BOSS又如何》為甜寵經典劇《奈何BOSS要娶我》的姐妹作，由因演出《陳情令》師姐一角走紅的宣璐及趙志偉搭檔，在最新曝光預告中，宣璐披上雪白婚紗一臉甜蜜，與西裝鼻挺的趙志偉幸福同框，引起劇粉一陣騷動，直呼：「太有CP感！」

宣璐披白紗浪漫出嫁趙志偉。（LINE TV提供）

宣璐因演出《陳情令》中溫婉大方的師姐一角走紅，被譽為「最好的師姐」，長相清秀可人、散發著古典氣質，在時裝劇《彩虹的重力》與已故男星高以翔合演，文青女孩的造型令人驚艷，這回宣璐在劇中化身時尚OL， 讓粉絲相當期待「現代師姐」的反差魅力。

趙志偉演藝生涯第一個角色，是在《終極一家4》中與曾沛慈搭擋CP，角色個性高傲，但偶爾卻又幼稚的可愛，與這回在《奈何BOSS又如何》中「傲嬌霸總」嚴景致有些相似。

宣璐身著雪白婚紗氣質出眾。（LINE TV提供）

宣璐與趙志偉雖是首次合演，但俊男美女的「良辰美景」CP組合才剛公開，網友就紛紛回應：「天生一對，CP感超強！」宣璐和趙志偉也發揮實力「撒糖」，在拍戲空擋挑戰雙人跳舞機，兩人默契絕佳，在情人節時也特別錄製宣傳短片，大方地在鏡頭前「嘴對嘴親吻」，搶先在劇播出前曝光「螢幕初吻」。《奈何BOSS又如何》每週四、五晚間12點LINE TV播出，VIP搶先看。

趙志偉化身霸氣總裁遇上完美秘書宣璐。（LINE TV提供）

總裁趙志偉霸氣開撩貼身秘書宣璐。（LINE TV提供）

(中時 )