羽球世界巡迴賽暫時停賽中，為了讓球迷有點樂趣，世界羽聯（BWF）準備了關於世界球后戴資穎的快問快答，邀請「穎迷粉（小戴粉絲名）」快來挑戰2分鐘內回答10個和小戴有關的問題，看看自己有多了解小戴。

這個限時問答挑戰的問題涵括球場上及球場下關於小戴的一切，例如她的中文名有什麼意思，最喜歡的卡通人物，或是2012年在日本公開賽贏得個人生涯第一座超級系列賽冠軍、當時的手下敗將是誰，以及小戴2017年放棄世錦賽的原因等五花八門的問題，只要長時間關心小戴消息的「穎迷粉」，相信2分鐘內答對這10道題目並不困難。

BWF在官方臉書粉專分享的問答網頁連結，並寫道：「你是戴資穎的球迷嗎？試過這個快問快答了嗎？」而小戴這星期六晚間6點15分到7點會現身家鄉高雄漢神巨蛋購物廣場8樓的VICTOR Crown Collection快閃概念店，透過今年首場球迷見面會和大家見面，有空的球迷不妨到現場同樂。

(中時 )