北京市政府新聞辦10日召開新聞發佈會指出，北京市委、市政府印發《關於加快培育壯大新業態新模式促進北京經濟高品質發展的若干意見》。其中在新基建方面，北京市提出擴大5G網路建設規模，今年將累計建成5G基地站超過3萬個。

此外，北京也將推動「5G＋VR／AR虛擬購物」、「5G＋直播」、「5G＋電競」等系列應用場景建設，推進冬奧賽事場館5G改造，豐富「5G＋」的垂直行業應用場景。

據新華網報導，該《意見》聚焦於新基建、新場景、新消費、新開放、新服務分別提出相關政策措施。尤其在新基建方面，配套發布的《北京市加快新型基礎設施建設行動方案（2020-2022年）》中提出，今年將擴大5G網路建設規模，2020年底前累計建成5G基地站超過3萬個。

透過該行動方案也指出，在5G網路方面，將擴大5G建站規模，加大5G基地站選址、用電等支持力到，讓2020年實現5G基地站新增1.3萬個，達到五環內和北京城市副中心室外連續覆蓋；五環外重點區域、典型應用場景的精準覆蓋，進而加速推進5G獨立組網核心網建設和商用。

(旺報 )