大陸證監會10日公佈最新修訂的「首發業務若干問題解答」，也就是業內俗稱的「IPO50條」，但最新公布已經增補為54條。根據第一財經對比新舊規則條文發現到新增5大重點關注內容，聚焦財務真實性、互聯網企業收入真實性，同時期權跨期激勵也有了實際操作的規則依據。

此外，財務審核相關內容有重大調整，新增3條內容，分別針對會計差錯導致未彌補虧損、電商等互聯網企業核查、銀行資金流水核查等方面。

另外在資訊揭露方面則刪除1條、增補2條，也就是取消原來對創業板「發行人應當主要經營一種業務」規定，並增加有關員工持股計畫和期權激勵等相關要求。

同時隨著互聯網類企業IPO日益增多，此次審核要求也有針對性規定，並劃出「30％」的收入貢獻關注線。

大陸證監會指出，有關此類企業，報告期任意一期通過互聯網取得的營業收入占比或毛利占比超過30％，原則上，保薦機構和申報會計師應對該類企業通過互聯網開展業務的資訊系統可靠性，分別進行專項核查並發表明確核查意見。

(旺報 )