美國聯邦準備理事會（Fed）今天維持基準利率逼近於零，在經濟從新冠病毒疫情復甦之前，將維持現有利率政策；官員預料，低利率將維持至2022年。公開市場委員會也公布預測，美國今年經濟將萎縮6.5%、年底失業率9.3%。

美國聯邦準備理事會（Fed）今天維持基準利率逼近於零。決定利率政策的聯邦公開市場委員會（FOMC）今天結束兩天會議後，公布經濟預測。今年美國國內生產毛額（GDP）將萎縮6.5%，2021年和2022年則預測分別5%和3.5%。年底失業率會從目前的13.3%降至9.3%。2021年和2022年則預測回落至6.5%和5.5%。至於2020年至2022年核心通膨預測分別為1%、1.5%、1.7%。

聯準會將聯邦資金利率目標維持在0到0.25%之間決議是無異議通過。聲明重申，就中期而言，美國經濟面臨「龐大風險」。聲明表示：「冠狀病毒疫情導致全美與全世界的人類與經濟面臨巨大困境，對經濟展望構成龐大風險。」；「為支持授信流向家庭和企業，聯準會未來幾個月會至少按目前步調，增持美國公債和機構住宅和商業抵押擔保證券，以維持市場平穩運作。」

(中時電子報)