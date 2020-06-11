台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗說，如果一起床喝冰涼水的確傷身，尤其腸胃不佳者更容易導致腹瀉，但如果是喝溫熱水應該無礙，「水是很溫和的東西，空腹喝溫熱水不至於傷胃，但還是要注意不要一口氣喝太多！」陳潮宗說，如果一下子喝進太多水，例如超過500c.c.，還是會造成胃部的負擔，所以起床喝溫熱水沒問題，但最好喝200~300c.c.就好。

莊雅惠則認為謹慎一點較好，但規則也不是死的，如果起床後實在口乾舌燥，還是可以稍微喝點水潤喉，但不能超過100c.c.，最好吃一點早餐之後再喝水，一方面還是能促進排便，同時也不會造成胃的負擔。

莊雅惠也提醒，用餐時盡量不要頻頻喝水，除了容易引起胃脹氣，也會影響食物消化。如果吃飯時感到口渴，同樣把握「潤喉」原則，喝水量不要超過100c.c.，用餐後大約半小時再好好喝水。

陳潮宗認為「自己的感受最重要」，如果一邊吃飯一邊喝水，會讓身體感到不舒服，那就應該停止，如果不會，那也不必刻意改變。

「以西醫觀點來看，除非突然喝下大量的水，不然身體都會自行調整平衡，不會造成胃部負擔。」亞東醫院家醫科主任陳志道認為與其說空腹喝水導致胃部疾病，應該先檢視患者是不是本來腸胃就有狀況，把問題解決就不會有後續狀況。

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(中時電子報)