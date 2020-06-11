許多人習慣一邊運動、一邊喝水，其實也是錯誤方式。莊雅惠中醫師說，「運動時，血液會集中在肌肉，此時如果喝太多水，就會讓血液集中胃部，肌肉部位的血液不足，就容易導致運動傷害。」
亞東醫院家醫科主任陳志道認為不至於造成運動傷害，倒是要擔心嗆到、影響呼吸，所以運動前後補充水分較好，研究顯示也能降低肌肉傷害的機率。「不過，如果是遠距離的馬拉松路跑，過程中就可以適時補充少量的水。」
「如果進行激烈運動、流汗量非常多，例如專業運動選手，就建議再額外補充含有電解質、鈉離子的水。」陳志道說，市售的運動飲料普遍含有糖分，喝下肚可能害處更多，除非運動強度很高，否則一般民眾喝水即可。
莊雅惠也提醒，運動後不能立刻喝冰水，對一些敏感體質的人來說，可能會造成支氣管收縮，導致不能呼吸，相當危險。《本草綱目》書中記載，「盛夏食冰，與氣候相反，冷熱相激，變生諸疾」，認為不管天氣再熱，都不該喝冰水。
「如果真的想喝冰水，可以加入具溫熱效果的紅棗、桂圓煮水冷藏，可以中和掉冰水的『寒毒』，但建議含在口中一會兒再喝下肚，比較不傷身。」莊雅惠說，簡單一點也可以口含冰塊，等到冰塊逐漸溶解喝下去時，也已經接近室溫。（待續）
更多 CTWANT 報導
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。