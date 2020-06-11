許多人習慣一邊運動、一邊喝水，其實也是錯誤方式。莊雅惠中醫師說，「運動時，血液會集中在肌肉，此時如果喝太多水，就會讓血液集中胃部，肌肉部位的血液不足，就容易導致運動傷害。」

亞東醫院家醫科主任陳志道認為不至於造成運動傷害，倒是要擔心嗆到、影響呼吸，所以運動前後補充水分較好，研究顯示也能降低肌肉傷害的機率。「不過，如果是遠距離的馬拉松路跑，過程中就可以適時補充少量的水。」

雖然部分中醫師不建議運動時喝水，但亞東醫院家醫科主任陳志道認為，參加馬拉松時，難免需要補充水分，只要少量攝取，不要嗆到及影響呼吸就無大礙。（圖／報系資料照）

「如果進行激烈運動、流汗量非常多，例如專業運動選手，就建議再額外補充含有電解質、鈉離子的水。」陳志道說，市售的運動飲料普遍含有糖分，喝下肚可能害處更多，除非運動強度很高，否則一般民眾喝水即可。

莊雅惠也提醒，運動後不能立刻喝冰水，對一些敏感體質的人來說，可能會造成支氣管收縮，導致不能呼吸，相當危險。《本草綱目》書中記載，「盛夏食冰，與氣候相反，冷熱相激，變生諸疾」，認為不管天氣再熱，都不該喝冰水。

「如果真的想喝冰水，可以加入具溫熱效果的紅棗、桂圓煮水冷藏，可以中和掉冰水的『寒毒』，但建議含在口中一會兒再喝下肚，比較不傷身。」莊雅惠說，簡單一點也可以口含冰塊，等到冰塊逐漸溶解喝下去時，也已經接近室溫。（待續）

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(中時電子報)