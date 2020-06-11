許多人睡前不敢喝水，擔心夜間頻尿影響睡眠、或是隔天造成水腫。但如果過度缺乏水分，反而會造成血液過餘濃稠，進而增加心血管疾病發作的風險。「如果本來就有高血壓、高血糖、高血脂等慢性病，才可能會有這類風險。」亞東醫院家醫科主任陳志道建議晚上仍要正常喝水，若有頻尿問題，最好先就醫找出原因，例如男性可能是攝護腺問題，女性可能是子宮下垂所導致。

只要一天總共攝取2500c.c.左右的水分，陳志道認為無論是哪種形式皆可，包括水果、湯、咖啡都行，剔除鹽分、糖分過高的選項即可，「因為進入體內之後，腎臟會自行過濾分配，讓全身循環順暢。」

咖啡是許多人喜愛的飲品，但中醫認為其較為燥熱，西醫則提醒喝咖啡容易利尿，需要額外補充水分。（圖／報系資料照）

但中醫可不認同，莊雅惠說，「不同的水分、自然有不同的屬性，例如當歸羊肉湯跟白開水就截然不同。」一般的室溫開水屬於涼潤，煮沸後就變成溫暖屬性，兩者喝下肚有不同效果，但大體上來說是好的。

「但當歸羊肉湯、咖啡、酒就屬於燥熱屬性，很容易上火，所以不宜多喝。」莊雅惠說，如果不喜歡喝沒味道的開水，可以加入紅棗、菊花，或是桂圓、薄荷一起飲用，掌握的原則都是一個補氣、一個清火，簡單就能喝水養生。

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(中時電子報)