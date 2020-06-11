「夏天應該多喝水！」亞東醫院家醫科主任陳志道說，人體內50%~60%都是水分，這些水分能調節體溫，也可以代謝體內的老化廢物與毒素，對免疫機能、血液循環相當重要。

一般來說，每個人一天應該攝取2000~2500c.c.的水分，夏天因為流汗量增加，所以要再多增加500c.c的喝水量。「如果水分不足，就會造成脫水，其中孩童與臥病老人比較不會表達感受，所以是高危險群群，平時要特別注意是否有發熱、昏睡等症狀。」

另外，很多上班族一整天都待在環境舒適的冷氣房裡，經常覺得昏昏欲睡、疲倦，其實這也是脫水的症狀之一。陳志道提醒，「如果是痛風患者更要當心，脫水會讓尿酸濃度更高，更容易發作與惡化。」

莊雅惠也提醒正確喝水方式應該是「少量多次」，這樣身體細胞才能充分吸收水分，而且最好在白天喝完大部分水分，晚上再適量攝取，可以避免頻尿與過寒的問題；陳志道則說，很多人因為不感覺「口渴」，所以很容易忘記喝水，建議準備一個約1000c.c.的水瓶放在辦公室或家中，只要大約喝完2瓶就差不多達標。

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(中時電子報)