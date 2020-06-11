在中國傳統佛教寺院裏，主殿兩旁經常站立著護法菩蕯，以鎮護道場。其中韋馱又稱為「韋馱天」，就是佛家子弟最熟悉的護法天神。例如新北市知名的林口竹林山觀音寺，就以韋馱菩薩為左護法，伽藍菩薩為右護法。觀音寺組長謝初男說，韋馱菩薩有保護道場、保護佛家子弟的作用，而衪的聖誕日為每年農曆六月初三（今年國曆為七月二十三日）。

竹林山觀音寺組長謝初男說，相傳在釋迦牟尼佛坐化後，眾位天神準備要將佛祖遺體火化，再收取舍利子建塔供奉。這時，古印度佛陀神話中的天神「帝釋天」，手持七寶瓶來到火化場，向眾位天神表示，佛祖坐化前已答應「帝釋天」，願讓出一顆佛牙，讓「帝釋天」拿回印度供奉在塔寺內。

新北市林口區的「竹林山觀音寺」主祀十八手觀音，大殿裡由韋馱菩蕯、伽藍菩蕯擔任左右護法。（圖／施岳呈攝）

沒想到，有個羅剎鬼躲在「帝釋天」身後陰影，趁眾天神不注意時，突然竄出搶走佛牙舍利子。當時，侍立一旁的韋馱見狀，立刻奮起直追，而且成功將羅剎鬼抓回，迎回佛牙舍利子。眾天神對韋馱的功績讚賞不已，而韋馱也從此被賦予驅邪除魔、保護佛法的能力。

謝初男說，在中國傳統寺廟裏，韋馱菩蕯神像，經常面對大雄寶殿，兩眼注視大殿前靈塔，守護靈塔內的佛骨與舍利子，以防邪魔偷盜。另外也保護寺廟裏的出家人，以護持佛法。

由於韋馱菩蕯以健走如飛著稱，在日本佛教文化中，又稱衪為「韋馱天走」，就是「神行太保」的意思。更將衪奉為廚房和僧侶、廟宇的守護神，甚至是能除去小朋友病魔的神祇。

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(中時電子報)