走進主祀十八手觀音的新北市竹林山觀音寺主殿，就可看見觀音法像左側的韋馱菩蕯，神像粉面無鬚，身穿甲冑，肩披飛帶，單手執金剛杵拄地，英氣逼人。觀音寺董事長黃火旺說，韋馱菩蕯除了是守護寺廟的天神，古時在中國，由韋馱菩蕯手持金剛杵的位置，還能判斷能不能在廟裏「掛單」（投宿）。

黃火旺說，「掛單」是佛寺接納外地僧侶，而且提供免費食宿的說法。但有時佛寺不便直接拒絕外來僧侶掛單，相傳只好以韋馱菩薩手持降魔杵的姿勢，婉轉表達寺廟意願。一般來說，韋馱菩蕯持杵姿勢約有三種，一種是兩手合掌，金剛杵橫放在兩臂上，一種是單手持杵拄地，另一種就是單手持杵靠在肩上。

觀音寺董事長黃火旺說，韋馱原本是古印度天神，後來皈依佛祖，而成了佛教的護法菩蕯。（圖／施岳呈攝）

所以韋馱菩薩持杵姿勢暗藏玄機，例如單手持杵靠在肩上，表示寺廟願意接受外來僧人，三天以上的長期掛單。兩手合掌將金剛杵橫置兩臂中，則表示雖可接受外來僧人掛單，但投宿時間只限一天。至於單手持杵拄立在地，就表示寺廟不接待外來僧人掛單了。

黃火旺說，「韋馱」最早來自於梵語，原本翻譯為「塞建陀」、「私建陀」、「室建陀」，簡稱「建陀」等。相傳，原是婆羅門教的天神，有六頭十二臂，常手拿弓箭，騎乘孔雀，後被佛祖感化才成了佛教護法天神。但因後世誤植文字與簡化結果，最終名字成了「韋陀」或「韋馱」。不僅有菩薩化身，甚至有佛號稱為「樓至佛」。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)