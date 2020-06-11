印度石油公司（Oil India）一處石油井發生井噴，天然氣外洩長達2週，還於週二爆炸引發大火，火勢相當猛烈，據了解有2名員工於執行任務時不幸喪命，屍體在附近池塘被發現，此事件也迫使2500人離開該區域避難。

綜合外媒報導，印度石油公司位於印度東北部的阿薩姆邦的油井天然氣外洩長達2週，並於6月9日發生爆炸，濃密煙霧及烈焰在10公里外都能看見，附近的房屋也因此遭到損毀，住在附近的居民也被迫離開家園避難，約2500人遭疏散。

印度石油公司發表聲明指出，有2名員工在進行現場清理工作時，突然發生大火，2人因此不幸喪命，遺體也在附近池塘被找到。這2人是公司防災部門的員工，經檢驗遺體沒有燒傷痕跡，可能是爆炸時跳入水中後溺水身亡。

目前該地區已被封鎖，政府也派出軍方、國家救災人員協助滅火救援，還有包括新加坡專家在內的約200名工程師和工人試圖阻止天然氣繼續外洩。據了解，新加坡專家還需要4週的時間才能將油井完全封堵。

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(中時電子報)