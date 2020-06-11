描述美國南北戰爭，曾獲奧斯卡多項大獎的史詩級電影《亂世佳人》（Gone with the Wind），遭到美國反種族歧視運動之火燒到。HBO Max串流影音平台宣布，將這部上映81年的電影從平台下架；此外，因為美國各地爆發反種族主義與警察暴行的示威後，各電視網也開始重新評估所提供的節目。熱播31年的警察辦案實境節目《警界》（Cops），也宣布永久取消播出。

根據中央社，《亂世佳人》由於內容刻劃黑奴對生活感到安適，以及將黑奴主人角色英雄化，引發爭議和批評。HBO Max聲明指出，《亂世佳人》是那個時代的產品，刻劃某些族群與種族偏見，很不幸地，這曾普遍存在於美國社會。「這些對種族主義的描述，不論在當時或在今天都是不對的。如果繼續維持這部影片而不加以解釋，或不譴責這些內容，是很不負責的。」

1939年發行的《亂世佳人》，曾獲奧斯卡最佳影片等8大獎，在加計通貨膨脹因素後，仍是影史最賣座電影。該片由影星雯麗與克拉克蓋博主演，當時就曾遭非裔族群批評，認為電影美化蓄奴，暗示當奴隸才是黑人的天命，引發爭議。

(中時電子報)