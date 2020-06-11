延宕一年的反拆除戶張宅今早拆了。（曹婷婷攝）

延宕1年，台南鐵路地下化不同意戶強制拆除不同意戶的東區前鋒路1號張宅，今早拆了！交通部鐵道局原訂去年5月初執行強拆作業，當時，因東區張家1口百年古井卡關，經市府文資處決議不列冊追蹤，鐵道局原訂今年3月二度強拆，但因反南鐵東移自救會提起行政訴訟4月8日宣判決議再延，今天一早6點21分悍然拆除，不到10分鐘，整棟鐵皮厝已經夷平，屋主張先生6點30幾分趕到場拉布條「尊重人權」抗議。

拆除過程僅花費10分鐘左右，就將鐵皮厝房子拆除完畢，不過，張宅屋主跟親屬則在房子拆完後趕到場拉布條抗議。張先生說，「只能沈默抗議，根本無能為力！」張先生說，苗栗大埔徵收案歷經8次訴訟結果、3次定讞才拆除，如今南鐵官司僅一審判決就拆了，政府根本沒有給予與苗栗大埔居民同等的司法救濟機會。

交通部鐵道局中部工程處今天清晨執行台南市鐵路地下化工程沿線住戶首波強制拆除的東區張宅，前後僅花10多分鐘就夷平。目前台南市鐵路地下化工程沿線拒拆戶有6戶，分別是東區4戶、北區2戶，如今拆除1戶，還有5戶待拆，預計擇期拆除。

南鐵地下化工程預定2024年6月完工，但因沿線住戶不斷抗爭，用地取得一波三折，初步預估工程完工日將會延至2026年。

(中時 )