【1】新南向潰敗 我對陸出口飆升 東協占比創10年新低

4年前蔡政府上台高舉分散風險大旗，罔顧投保協定未臻完善，大力推動新南向，但當陸美貿易戰、疫情相繼衝擊全球產業鏈下，台灣5月出口統計卻重重打臉蔡政府，不但對陸出口刷新歷年同月紀錄，前5月出口占比41.5％創近10年新高；反觀5月對東協出口卻創4年半最大減幅，前5月出口東協國家占比下滑至15.9％，也是近10年最慘。這除表明新南向政策潰敗，企業大老直言，錯誤政策是一場災難。

【2】6都民調 侯友宜滿意度居冠 柯排後段班

台灣世界新聞傳播協會昨公布全台縣市長滿意度調查，在6都部分，由新北市長侯友宜拿下第一，成為施政最佳的冠軍市長。反觀掌握近1700億年度預算、財源居全國之首的台北市長柯文哲，滿意度與市民幸福感均屬後段班，究其原因，該協會會長劉立漢說，恐怕是「政治比政策多一點」所導致。

【3】安倍欲主導G7涉港聲明

日本首相安倍晉三表示，希望在今年9月的7國集團（G7）高峰會談上，主導7國針對大陸在香港推動港版「國安法」問題發表聯合聲明。大陸外交部發言人華春瑩10日回應表示，陸方已就此向日方表達嚴重關切，強調任何外國無權干涉大陸內政。

【4】北市5G智慧公車 今開放體驗

台北市資訊局與中華電信合作建置「5G智慧公車」，6月11日起至7月2日開放民眾體驗，路線為捷運市府站和台北101公車站兩地接駁，單趟車程15分鐘，試乘民眾在車上可提前體驗高速的5G寬頻影音；北市交通局表示，目前已在信義路深夜時段測試的5G自駕巴士試辦計畫，最快9月開放民眾試乘。

【5】明道認升級當爸

40歲的明道出道以來緋聞不斷，5年前被傳出和前女團「KISS」成員王婷萱祕戀，《時報周刊》日前直擊明道和王婷萱帶著新生兒及家人赴陽明山踏青，王婷萱無名指更戴著婚戒，全家齊聚享天倫之樂。明道10日透過經紀人李詩翔坦言已婚，他在微博曬出兒子小腳丫照片，寫下「你們曾經關心的那個男孩，終於升級成了男孩+。謝謝大家關心」，開心分享為人夫、為人父心情。

(中時電子報)