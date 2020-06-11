交通部鐵道局中部工程處今天清晨執行台南市鐵路地下化工程沿線住戶首波強制拆除的東區張宅，前後僅花10多分鐘就夷平。目前台南市鐵路地下化工程沿線拒拆戶有6戶，分別是東區4戶、北區2戶，如今拆除1戶，還有5戶待拆，預計擇期拆除。

南鐵地下化工程預定2024年6月完工，但因沿線住戶不斷抗爭，用地取得一波三折，初步預估工程完工日將會延至2026年。

(中時 )