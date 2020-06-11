南鐵地下化沿線拆除 張宅之後還有5戶待拆 07:302020/06/11 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南鐵地下化沿線工程，拆完張宅後，還有5戶待拆，現場漸漸集結抗議人潮。（曹婷婷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通部鐵道局中部工程處今天清晨執行台南市鐵路地下化工程沿線住戶首波強制拆除的東區張宅，前後僅花10多分鐘就夷平。目前台南市鐵路地下化工程沿線拒拆戶有6戶，分別是東區4戶、北區2戶，如今拆除1戶，還有5戶待拆，預計擇期拆除。 南鐵地下化工程預定2024年6月完工，但因沿線住戶不斷抗爭，用地取得一波三折，初步預估工程完工日將會延至2026年。 (中時 ) #地下化 #工程 #地下化工程 #台南市 #東區 也許您會感興趣 社會熱門新聞 房東收租嗅到臭味 驚見年輕夫妻相擁陳屍套房 - 社會 台大教師沉痛 嘆行徑如紅衛兵 - 社會新聞 - 中國時報 檢察官怒轟冷氣限時害內褲濕 法律系教授林三欽力挺 - 社會 泰國70歲總裁豪擲千萬娶妻 20歲嫩妻身分成謎 - 社會 登嘉明湖迷路遇外國人指引 山友照走曝可怕遭遇 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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