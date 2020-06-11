高雄市長韓國瑜於6月6日罷免投票中，以93萬票被市民罷免，成為台灣史上首位被罷免的直轄市首長，而補選人選中呼聲最高的，就是上屆市長選舉失利的行政院副院長陳其邁。陳其邁昨（10日）前往高雄，與多位民進黨議員聚餐，熱烈討論高雄市政，讓外界認為可能是參加補選的前奏。

（圖／黃文益臉書）

昨日多位高雄市議員都在臉書貼上與陳其邁的合照，原來是大伙聚餐時拍下的，照片中的議員、陳其邁本人笑容可掬，看來氣氛十分不錯；議員黃文益還和陳其邁上演「壁咚」，笑說自己的第一次「獻給了邁邁」，更直接寫下「高雄未來有市長會做事」。議員林智鴻還表示「高雄市長，我支持旁邊這一位，他姓陳，名其邁」。

（圖／林智鴻臉書）

據《ETtoday》報導，其餘參加聚會的議員還有簡煥宗、邱俊憲、高閔琳、鄭孟洳等，眾人並在餐會上討論許多高雄市政，諸如加速完成輕軌環線工程、恢復大港開唱等。陳其邁在討論時，還相當用心的親自寫筆記。

（合成圖／高閔琳、鄭孟洳臉書）

對於是否參加高雄市長補選，陳其邁8日曾含蓄表示，行政院會以高雄市民最大利益和政局安定來考量，「若是任何人有意補選市長職缺，應以熱愛高雄、嫻熟市政的人為佳」。陳其邁並說，徵詢黨內意見和機制後，會盡快對外說明。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)