黃捷臉書。

高雄市議會議長許崑源在6日晚間墜樓身亡，市長韓國瑜在昨日的中常會中指出，許崑源的死，顯示他關心台灣民主，「為什麼鄭南榕自焚是英雄、許崑源是狗熊」，痛批不實的抺黑，太惡劣、太惡毒。

對此，高雄市議員黃捷昨晚在臉書發文指出，原先她並不想對該事件做更多的評論，但是聽到韓國瑜拿為民主犧牲的鄭南榕跟許崑源做比喻，讓她忍無可忍；先不討論許崑源與鄭南榕是否可以相提並論，但根本沒有人稱議長是狗熊，「只有韓國瑜這樣說」。

黃捷對於韓國瑜的發言相當傻眼，痛批韓自導自演就算了，議長生前這麼挺韓，怎麼還有臉消費這麼相挺的友人？請不要為了鞏固支持、找尋政治情緒出口，做出泯滅人性，消費亡者的行為！

市民無不希望高雄儘速回歸平靜。黃捷指出，韓國瑜仍不放過高雄，非要摧毀高雄到最後一刻，留下仇恨才甘願。韓同時消費民主前輩鄭南榕和許議長，以此挑撥人民，簡直唯恐天下不亂，堪稱台灣民主的毒瘤！

(中時電子報)